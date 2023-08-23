Москва примет первый форум инноваций БРИКС
Москва примет первый форум инноваций БРИКС
Москва, 23 августа, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Первый международный форум инноваций БРИКС пройдёт в Москве с 27 по 29 августа. Он станет новой площадкой для цифрового развития мегаполисов. Участие в мероприятии примут около трёх тысяч человек из более чем 30 стран.
Лидеры технологических компаний, стартапов, главы городов, министерств и ведомств из Азии, Ближнего Востока, а также стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) соберутся вместе в Москве, чтобы сделать жизнь в мегаполисах комфортнее. Форум проводится в рамках Московского урбанистического форума при информационной поддержке национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», призванного поддержать бизнес на всех этапах его развития.
«Российская столица примет первый Международный форум инноваций БРИКС. Его центральной темой станет концепция облачного города — участники обсудят, как современные технологии помогают повышать качество жизни и создавать комфортную цифровую среду в мегаполисе», — отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. По её словам, российская столица не первый год развивает инновации и ИТ-инфраструктуру, внедряя лучшие практики в самых разных сферах — от экономики и медицины до транспорта и оказания госуслуг.
В первый день, 27 августа, на форуме обсудят актуальные запросы жителей мегаполисов. Например, на пленарном заседании «Облачные города. Вызовы цифровой эпохи» будут говорить о том, что уровень проникновения технологий в городскую среду не может быть самоцелью. «Умный город» должен работать на повышение качества жизни каждого отдельного горожанина и создавать возможности для самореализации. О том, как обеспечить человекоцентричность города в эпоху технологий, расскажет, в частности, директор по информационным технологиям Стамбула Эрол Озгюнер.
А профессор из китайского университета Цинхуа Дронг Данг считает, что обещанный «мир роботов» уже наступил. Искусственному интеллекту будет посвящена одна из панельных дискуссий. Китайский ученый и российские эксперты — директор управления исследований и инноваций Сбербанка Альберт Ефимов, гендиректор компании «Промробот» Максим Чугунов и другие — обсудят, в каких сферах чаще всего применяют роботов. Также они рассмотрят перспективу роботизации сфер и отраслей, где человеческое общение — ключевая составляющая, а также оценят актуальность размышлений фантастов о правах роботов и новой этике эпохи искусственного интеллекта.
Города мира сегодня являются «витринами» внедрения самых современных технологий. Это касается и цифровых сервисов, и мобильности, и энергетики, и строительства. При этом города — это огромные инфраструктуры, которые при желании не могут внедрять новые масштабные технологии в одночасье, отмечает Дауда Гуйе — вице-мер по технологиям правительства Дакара (Сенегал). Он заявлен одним из спикеров панельной дискуссии о технологических и инфраструктурных приоритетах мегаполисов. Примером может послужить Сингапур: столкнувшись с нехваткой питьевой воды, город стал лидером в сфере очистки и опреснения.
Второй день форума — 28 августа — посвятят экономике. На конференции инвесторов участники обсудят перспективы рынка городских технологий. Новые города и столицы стран БРИКС зачастую лидируют в этой сфере, в том числе, за счет того, что они внедряют системы «с нуля». Большие объемы нового строительства жилья, инфраструктуры, коммерческой недвижимости позволяют тестировать и внедрять технологии с большей скоростью.
По мнению директора по инновациям и инвестициям компании МТС Дмитрия Курина, «революция» в городских технологиях открывает колоссальные инвестиционные возможности. В 2021 году стартапы в сфере городских технологий привлекли более 25 миллиардов долларов. Это почти в пять раз больше, чем в 2016 году. Эта сфера «произвела» уже больше ста «единорогов» — компаний с рыночной стоимостью более 1 миллиардов долларов.
Завершится деловая программа 29 августа общей темой «Город». Участники обсудят вопросы развития технологического бизнеса, новые электронные сервисы, различные аспекты цифровой трансформации городов. О последних тенденциях и достижениях в сфере искусственного интеллекта, а также о будущих перспективах развития этой области — от смарт-гаджетов до автоматизации процессов в промышленности и городском управлении — расскажет лауреат Нобелевской премии мира 2007 года Рае Квон Чун (Южная Корея). Кроме того, ученый ответит на вопросы о влиянии новых технологий на жизнь людей и окружающую их среду и расскажет о том, как создание смарт-городов, инновационных зданий и пространств сочетают в себе функциональность и элегантность.
В рамках форума также будут обнародованы результаты рейтинга 100 крупнейших городов мира по уровню технологического и пространственного развития, подготовленного Исследовательским институтом городских инноваций Гуанчжоу (Guangzhou Institute for Urban Innovation) в партнерстве с научными организациями из ЮАР, Индии и Бразилии.
Деловую программу дополнит выставка, где покажут достижения компаний в разных сферах, в том числе в области электроэнергетики, систем безопасности, робототехники и медицины.
Как сообщало ИА Регнум, цель нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» — поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.
Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum, MUF) — международный конгресс, посвященный вызовам развития глобальных мегаполисов. Форум проводится в Москве ежегодно с 2011 года. MUF объединяет представителей городских администраций России и мира, архитекторов, градостроителей, девелоперов, руководителей финансовых компаний, инвесторов, технологические стартапы, представителей медиа и горожан.