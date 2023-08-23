Москва, 23 августа, 2023, 16:16 — ИА Регнум. Первый международный форум инноваций БРИКС пройдёт в Москве с 27 по 29 августа. Он станет новой площадкой для цифрового развития мегаполисов. Участие в мероприятии примут около трёх тысяч человек из более чем 30 стран.

Первый форум инноваций БРИКС Москва примет первый форум инноваций БРИКС

Лидеры технологических компаний, стартапов, главы городов, министерств и ведомств из Азии, Ближнего Востока, а также стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) соберутся вместе в Москве, чтобы сделать жизнь в мегаполисах комфортнее. Форум проводится в рамках Московского урбанистического форума при информационной поддержке национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», призванного поддержать бизнес на всех этапах его развития.

Первый форум инноваций БРИКС Первый международный форум инноваций БРИКС. Облачный город

«Российская столица примет первый Международный форум инноваций БРИКС. Его центральной темой станет концепция облачного города — участники обсудят, как современные технологии помогают повышать качество жизни и создавать комфортную цифровую среду в мегаполисе», — отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. По её словам, российская столица не первый год развивает инновации и ИТ-инфраструктуру, внедряя лучшие практики в самых разных сферах — от экономики и медицины до транспорта и оказания госуслуг.

В первый день, 27 августа, на форуме обсудят актуальные запросы жителей мегаполисов. Например, на пленарном заседании «Облачные города. Вызовы цифровой эпохи» будут говорить о том, что уровень проникновения технологий в городскую среду не может быть самоцелью. «Умный город» должен работать на повышение качества жизни каждого отдельного горожанина и создавать возможности для самореализации. О том, как обеспечить человекоцентричность города в эпоху технологий, расскажет, в частности, директор по информационным технологиям Стамбула Эрол Озгюнер.

А профессор из китайского университета Цинхуа Дронг Данг считает, что обещанный «мир роботов» уже наступил. Искусственному интеллекту будет посвящена одна из панельных дискуссий. Китайский ученый и российские эксперты — директор управления исследований и инноваций Сбербанка Альберт Ефимов, гендиректор компании «Промробот» Максим Чугунов и другие — обсудят, в каких сферах чаще всего применяют роботов. Также они рассмотрят перспективу роботизации сфер и отраслей, где человеческое общение — ключевая составляющая, а также оценят актуальность размышлений фантастов о правах роботов и новой этике эпохи искусственного интеллекта.

Города мира сегодня являются «витринами» внедрения самых современных технологий. Это касается и цифровых сервисов, и мобильности, и энергетики, и строительства. При этом города — это огромные инфраструктуры, которые при желании не могут внедрять новые масштабные технологии в одночасье, отмечает Дауда Гуйе — вице-мер по технологиям правительства Дакара (Сенегал). Он заявлен одним из спикеров панельной дискуссии о технологических и инфраструктурных приоритетах мегаполисов. Примером может послужить Сингапур: столкнувшись с нехваткой питьевой воды, город стал лидером в сфере очистки и опреснения.

Второй день форума — 28 августа — посвятят экономике. На конференции инвесторов участники обсудят перспективы рынка городских технологий. Новые города и столицы стран БРИКС зачастую лидируют в этой сфере, в том числе, за счет того, что они внедряют системы «с нуля». Большие объемы нового строительства жилья, инфраструктуры, коммерческой недвижимости позволяют тестировать и внедрять технологии с большей скоростью.

По мнению директора по инновациям и инвестициям компании МТС Дмитрия Курина, «революция» в городских технологиях открывает колоссальные инвестиционные возможности. В 2021 году стартапы в сфере городских технологий привлекли более 25 миллиардов долларов. Это почти в пять раз больше, чем в 2016 году. Эта сфера «произвела» уже больше ста «единорогов» — компаний с рыночной стоимостью более 1 миллиардов долларов.

Завершится деловая программа 29 августа общей темой «Город». Участники обсудят вопросы развития технологического бизнеса, новые электронные сервисы, различные аспекты цифровой трансформации городов. О последних тенденциях и достижениях в сфере искусственного интеллекта, а также о будущих перспективах развития этой области — от смарт-гаджетов до автоматизации процессов в промышленности и городском управлении — расскажет лауреат Нобелевской премии мира 2007 года Рае Квон Чун (Южная Корея). Кроме того, ученый ответит на вопросы о влиянии новых технологий на жизнь людей и окружающую их среду и расскажет о том, как создание смарт-городов, инновационных зданий и пространств сочетают в себе функциональность и элегантность.

В рамках форума также будут обнародованы результаты рейтинга 100 крупнейших городов мира по уровню технологического и пространственного развития, подготовленного Исследовательским институтом городских инноваций Гуанчжоу (Guangzhou Institute for Urban Innovation) в партнерстве с научными организациями из ЮАР, Индии и Бразилии.

Деловую программу дополнит выставка, где покажут достижения компаний в разных сферах, в том числе в области электроэнергетики, систем безопасности, робототехники и медицины.

Как сообщало ИА Регнум, цель нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» — поддержать бизнес на всех этапах его развития: от стартовой идеи до расширения и выхода на экспорт. Устраняются административные барьеры, популяризируется сам образ предпринимателя.

Московский урбанистический форум (Moscow Urban Forum, MUF) — международный конгресс, посвященный вызовам развития глобальных мегаполисов. Форум проводится в Москве ежегодно с 2011 года. MUF объединяет представителей городских администраций России и мира, архитекторов, градостроителей, девелоперов, руководителей финансовых компаний, инвесторов, технологические стартапы, представителей медиа и горожан.