Москва, 22 августа, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Фармпроизводитель MSD из США прекратит поставки в Россию препарата от гепатита С зепатира, сообщила 22 августа газета «Коммерсантъ».

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Об этом Минздрав РФ письменно уведомил федеральные медучреждения. Издание сообщило, что Минздрав спустя некоторое время отозвал своё письмо, но в Росздравнадзоре подтвердили, что MSD уведомила его о прекращении поставок.

Это решение американского поставщика скажется на ситуации с зепатиром в 2024 году, поскольку о прекращении поставок уведомляют покупателя за год до фактической остановки импорта.

Также издание напомнило, что MSD с прошлого года сокращает поставки в Россию. Она уже отказалась продавать России вакцины от краснухи и паротита, кори, ветряной оспы, а также ралтегравир — препарат против ВИЧ.

При этом американский фармпроизводитель обещал, что сохранит поставки в Россию жизненно важных медикаментов, у которых на российском рынке нет альтернатив.

Препарат зепатир применяют для лечения взрослых от гепатита С первого, третьего и четвёртого генотипов. Как уточнило издание, зепатир входит в тройку наиболее популярных схем лечения после пангенотипных средств (годных для любых типов вирусов). В России у него нет аналогов.

По данным Минпромторга, зепатир защищён в России патентом до 2030 года. Несколько российских компаний ведут разработку дженериков (аналогов). В апреле разрешение на проведение исследования биоэквивалентности аналога зепатира получил «Промомед».

По мнению аналитика «Здравресурса» Натальи Егоровой, прекращение поставок зепатира не станет критичным для пациентов, если в России расширят применение пангенотипных препаратов.

По мнению гендиректора агентства DSM Group Сергея Шуляка, при необходимости российские компании смогут выпустить аналоги, сумев обойти патент или получив принудительную лицензию. По данным Минпромторга, российские производители смогут заключать лицензионное соглашение с оригинатором.

Также возможен вариант получения ими принудительной лицензии по решению российского правительства.

Как сообщало ИА Регнум, в июле прошлого года на фоне введённых против России санкций в связи с СВО MSD объявила о приостановке поставок в Россию вакцин от кори, краснухи, паротита, ветрянки и о том, что поставки жизненно важных препаратов постарается сохранить.

В апреле 2023 года президент Владимир Путин заявил, что России предстоит ещё долгое время находиться под западными санкциями. Тем не менее мир не рухнул из-за санкций, напротив — расширились возможности для российских производителей.