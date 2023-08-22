Донецк, 22 августа, 2023, 11:09 — ИА Регнум. Суд в Донецке приговорил к 22 годам заключения украинского военнослужащего, который обстрелял жилой дом, сообщили 22 августа в пресс-службе СК РФ.

Кадр из видео

«Приговором суда Вячеславу Симбирскому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 22 лет с отбыванием в колонии строгого режима. Также судом удовлетворен гражданский иск потерпевшего по компенсации морального вреда», — говорится в сообщении.

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Мужчина рассказал следователям, что проходил службу в 56-й бригаде 23-го батальона ВСУ. Его признали виновным в жестоком обращении с мирным населением, умышленном нанесении ущерба инфраструктуре и одном убийстве.

Следствие установило, что 5 марта 2022 года Симбирский, передвигаясь по Георгиевке на боевой машине пехоты, увидел, как мужчина в гражданской одежде без оружия забежал в один из частных домов на Киевской улице. Симбирский понимал, что он не является участником вооруженного конфликта, но, испытывая резко негативное отношение к местному населению, находясь на месте наводчика-оператора, навел автоматическую пушку на указанный дом и произвел в него одиночный выстрел.

В результате бронебойный снаряд пробил стену дома и ранил мужчину. От полученных повреждений он скончался. При обстреле повреждения получило жилое строение и находившееся в нём личное имущество.

В ходе предварительного следствия Симбирский полностью признал вину.

Как сообщало ИА Регнум, украинского военного приговорили к 20 годам колонии за обстрелы жилых домов. Соответствующее решение принял 21 августа Верховный суд ЛНР. Военнослужащего 108-го отдельного горно-штурмового батальона ВСУ Лемешева суд признал виновным в убийстве, жестоком обращении с гражданским населением и применении в вооружённом конфликте запрещённых методов.

Суд установил, что Лемешев 3 июня 2022 года стрелял по жилым домам в посёлке Николаевка в Попаснянском районе ЛНР. Находясь в составе экипажа БМП-1, он произвёл не менее трёх выстрелов из орудия «Гром» калибра 73 мм.