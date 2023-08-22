Пекин, 22 августа, 2023, 11:43 — ИА Регнум. Вмешательство США и стран — участниц Североатлантического альянса (НАТО) в украинский конфликт может стать причиной войны во всей Европе. Об этом 21 августа написал эксперт издания Global Times Сун Чжунпин.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Если США и НАТО решат вмешаться напрямую, то конфликт может перерасти в войну в Европе», — отметил обозреватель.

Эксперт уточнил, что поставки Западом дальнобойных ракет украинским войскам обернутся эскалацией в зоне военных действий, и отметил, что сейчас ВСУ не могут прорвать российскую оборону.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа экс-главком сухопутных американских войскам в Европе генерал в отставке Бен Ходжес заявил, что США всегда готовились и готовятся к войне с Россией. По его словам, американские армия, авиация и спецслужбы постоянно тренируются и поддерживают боеспособность «для сдерживания» России.

Президент России Владимир Путин 15 августа отметил, что НАТО продолжает увеличивать свой потенциал и использует при этом военные и невоенные средства давления. Глава государства подчеркнул, что такие действия происходят на фоне разрушения системы контроля над вооружениями.