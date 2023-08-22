Москва, 22 августа, 2023, 10:34 — ИА Регнум. Российские военные нанесли 12 ударов и один удар тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепёк» по тактическим резервам противника, сообщили 22 августа в Минобороны России.

РИА Новости Тяжёлая огнемётная система ТОС-1А «Солнцепек» ВС РФ

«Оперативно-тактической и армейской авиацией группировки нанесено 12 ударов и один удар ТОС по тактическим резервам противника из состава 14-й, 44-й омбр и по подразделениям ТерО», — заявил офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин.

Он отметил, что российские штурмовые подразделения группировки войск «Запад» продолжили наступление в районе населённого пункта Ольшана. Противник предпринял шесть контратак в районе населённого пункта Петропавловка и Новоселовское. Упреждающими ударами российской артиллерии все атаки удалось отразить. Потери Вооружённых сил Украины (ВСУ) составили более 40 военных.

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В ходе контрбатарейной борьбы российские военные уничтожили две САУ М-109 «Паладин» ВСУ в районе населённого пункта Песочное и балки Шевцов Яр и два минометных расчёта в районе населённого пункта Крахмальное и Табаевка.

Как сообщало 22 августа ИА Регнум, российские военные сорвали шесть атак ВСУ в районе Новосёловского и посёлка Петропавловка. Группировка сил «Запад» продолжила наступление в районе села Ольшаны.

21 августа официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что Вооружённые силы России улучшили свои позиции в ходе наступления на купянском направлении. За сутки ВСУ потеряли до 160 военных, а также пять боевых бронированных машин, американскую артиллерийскую систему M777 и САУ Krab.