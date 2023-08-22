Ним, Франция, 22 августа, 2023, 10:33 — ИА Регнум. На юге Франции в результате стрельбы на улице погиб десятилетний ребёнок. Инцидент произошёл в городе Ним. Об этом 22 августа сообщил телеканал TF1 Info.

Gerard Bottino/Global Look Press

«Десятилетний ребёнок был убит во время того, что, по-видимому, стало сведением счётов между торговцами наркотиками. Это огромная трагедия, которая не останется безнаказанной», ― написал в Twitter глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

Он добавил, что за последние недели полиция уже задержала многих торговцев наркотиками и решительно усилит своё присутствие в этом районе.

По предварительным данным, целью покушения был мужчина, который с двумя племянниками возвращался на автомобиле из ресторана. По автомобилю открыли стрельбу четверо людей в капюшонах. Мужчина получил несколько пулевых ранений, но смог добраться до ближайшей больницы. Его десятилетний племянник умер от полученных ранений. Второй ребёнок не пострадал.

Телеканал также напомнил, что стрельба в Ниме произошла вечером 19 августа и в ночь на 21 августа. В последней уличной перестрелке ранения получил 14-летний подросток. Судебная полиция Нима начала расследование в связи с убийством мальчика, а также расследует другие эпизоды.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июля злоумышленники устроили стрельбу из автоматического огнестрельного оружия во французском городе Лионе. В город направили отряды спецназа полиции.

В городах Франции арестовали более 270 участников беспорядков, из них свыше 80 задержаний произошло в Марселе, где в ночь на 1 июля протесты переросли в грабежи, поджоги и акты вандализма.