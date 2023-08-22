Москва, 22 августа, 2023, 10:34 — ИА Регнум. В забытом в Москве в машине каршеринга шприце, которым укололась десятилетняя девочка, находился мефедрон, сообщил 22 августа Telegram-канал «МВД Медиа».

Иван Шилов ИА REGNUM

«В нём, согласно проведённой экспертизе, обнаружены следы наркотического средства — мефедрона», — сообщили в МВД.

Полиция Москвы возбудила уголовное дело о незаконных производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (часть 1 статьи 228.1 УК РФ).

Как сообщало ИА Регнум, десятилетняя девочка в Москве ехала в машине каршеринга с родителями в торговый центр. Когда автомобиль остановился у магазина, она начала выходить и почувствовала боль в ноге, по которой текла кровь.

Отец ребёнка осмотрел машину и обнаружил под сиденьем шприц с неизвестным веществом объёмом около двух миллилитров. Девочку доставили в травмпункт, отец написал в полицию заявление.