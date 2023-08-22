Донецк, 22 августа, 2023, 10:54 — ИА Регнум. Экипаж российского вертолёта Ка-52 уничтожил ударом управляемой ракеты бронемашину ВСУ на южнодонецком направлении. Видеозапись 22 августа опубликовало Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM

На кадрах, снятых в ночное время, видно двигающуюся к цели ракету, запущенную российским экипажем, которая точным ударом уничтожает бронемашину ВСУ.

«Экипаж вертолёта Ка-52 точным ударом управляемой ракеты уничтожил боевую бронированную машину ВСУ», — говорится в сообщении и добавляется, что это произошло на южнодонецком направлении.

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Как сообщало ИА Регнум, 19 августа экс-разведчик ВС США Скотт Риттер рассказал, что российские военные уничтожают технику и личный состав ВСУ ещё до переброски на передовую. Эксперт уточнил, что российские соединения успешно нейтрализуют украинские средства ПВО, из-за чего ВКС России доминируют в воздухе, а вертолёты Ка-52 «Аллигатор» наносят точечные удары по бронетехнике противника.

В Минобороны России 8 августа рассказали, что экипаж ударного вертолёта Ка-52 «Аллигатор» уничтожил БПМ украинской армии на краснолиманском направлении. При этом вертолётчики смогли остаться незамеченными для средств ПВО ВСУ.