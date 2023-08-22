Москва, 22 августа, 2023, 10:23 — ИА Регнум. 20 производственных компаний разместили свои потребности в промышленной продукции и непродовольственных товарах на Цифровой платформе для малого и среднего бизнеса. Так, перечень потребностей компаний в промышленной продукции и непродовольственных товарах на МСП. РФ расширился более чем на 250 позиций.

Иван Шилов ИА REGNUM Бизнес

Среди товаров, на которые у новых компаний-заказчиков есть спрос, — одежда и обувь, стройматериалы и металлоизделия, запчасти для дорожно-строительной техники и обогатительного оборудования, лакокрасочные и смазочные материалы, резинотехнические изделия и спецодежда, топливо, химическая продукция и электрооборудование.

Сахалинское морское пароходство ищет поставщиков частей для судовых двигателей. В свою очередь Хабаровский речной торговый порт разместил запрос на спецодежду и горюче-смазочные материалы. Московской компании «Аквасити» требуются поставщики лакокрасочных материалов, растворителя, реактивов и т.д. КАО «Азот» из Кемеровской области ищет производителей герметика, подшипников, клея и др.

«Корпорация МСП помогает малому и среднему бизнесу налаживать обратную связь с заказчиками и организовывать с ними прямые переговоры по условиям сотрудничества. Сегодня на Цифровой платформе МСП. РФ размещены запросы более 190 российских и зарубежных производственных и торговых компаний. Они ищут поставщиков по более чем 6 тыс. номенклатурным позиций», — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

В числе регионов, чьи предприятия разместили свои запросы на Цифровой платформе МСП. РФ, — Кемеровская, Кировская, Нижегородская, Самарская, Ярославская и Липецкая области, Москва, республики Ингушетия и Хакасия, а также Хабаровский край.

Благодаря сервису «Производственная кооперация и сбыт» на Цифровой платформе МСП. РФ поставщики могут искать подходящие запросы от предприятий в различных регионах России и откликнуться на них.

Сервис был запущен в апреле 2022 года и позволяет малым и средним предприятиям выйти на новые рынки сбыта, а крупным промышленным компаниям — найти проверенных МСП-поставщиков из всех регионов России. На сегодняшний день в перечне доступны запросы крупных российских и зарубежных компаний из 10 стран, включая Беларусь, Армению, ОАЭ, Индию и др.

Развитие промышленной кооперации и помощь МСП-компаниям в поиске новых рынков сбыта — одна из задач, решаемых в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Его реализацию курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.