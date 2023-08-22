Луганск, 22 августа, 2023, 10:10 — ИА Регнум. Украинские военные используют установленные на автомобилях ретрансляторы для увеличения дальности действия своих беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 22 августа сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«От юго-запада Сватово до Северска отмечена деятельность украинских мобильных ретрансляторов на базе автомобильной техники. Комплексы способны работать в разных режимах. Их работа направлена на преодоление наших средств РЭБ и увеличение дальности полётов БПЛА», — написал он.

Эксперт уточнил, что на данный момент уже выявлено несколько принципов деятельности ретрансляторов — «попугай», при котором производится дублирование сигнала, а также кодировка, когда ведётся приём, увеличение и передача сигнала с разложением его на разные частоты.

Как передавало ИА Регнум, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили два ударных беспилотника у Красногорска и Часцов. По информации экстренных служб, в Красногорске в результате получило повреждения остекление в многоэтажном жилом доме.

Министерство обороны России 21 августа сообщило о нескольких дронах ВСУ, которые направлялись для совершения диверсий на территории России и были сбиты в небе над Белгородской областью. Беспилотники сбили в 14:30 и около 16:00.

22 августа дроны сбили над территорией Московской и Брянской областей.