Красногорск, 22 августа, 2023, 09:43 — ИА Регнум. При уничтожении беспилотника в городе Красногорске Московской области никто не пострадал, сообщил 22 августа глава красногорского городского округа Дмитрий Волков в своём Telegram-канале.

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Красногорск. Обстановка на месте падения беспилотника

«Сегодня ночью системой ПВО в Павшинской пойме был перехвачен беспилотник. Нахожусь на месте. Самое главное — пострадавших нет», — сообщил Волков.

Чиновник уточнил, что на Красногорском бульваре пострадала кровля дома № 10, кроме того, на нескольких этажах вылетели стёкла.

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В Красногорске создали оперштаб по ликвидации последствий ЧП. В городе работают экстренные оперативные службы.

Как сообщало ИА Регнум, утром 22 августа Минобороны распространило информацию об уничтожении средствами ПВО двух беспилотников над Подмосковьем. Ведомство добавило, что никто не пострадал.

Глава региона Андрей Воробьёв в связи с этим заявил, что дроны перехватили в Часцах Одинцовского городского округа и в Павшинской пойме в Красногорске. В Красногорске выбило окна в многоэтажке, несколько машин получили повреждения, пострадавших среди жителей города нет.