Москва, 22 августа, 2023, 09:48 — ИА Регнум. Командир отделения украинской армии в районе города Купянска Харьковской области расстрелял своего подчинённого, который испугался наступления группы российских военных и предстоящего боя с ними.

Иван Шилов ИА Регнум

Об этом 22 августа рассказал знакомый с ситуацией источник, предоставивший видеозапись с телефона расстрелянного военнослужащего.

Как рассказал в беседе с РИА Новости источник, в ходе попыток штурма российских позиций было ликвидировано целое отделение украинской армии, при этом один из военных ВСУ был ранен сзади и сбоку, а также лежал в направлении своего тыла.

Телефон находился в кармане на бронежилете и снимал происходящее на поле боя. На этой видеозаписи запечатлено, как погибший военный ВСУ побежал, а его сослуживец открыл огонь по убегающему.

«На одном погибшем украинце был телефон, находящийся в «разгрузке», запечатлел расстрел своего же испугавшегося однополчанина на месте. По документам, испугавшийся оказался мобилизованным, моральный дух которых уже давно носит отрицательный характер», — пояснил источник.

Как сообщало ИА Регнум, 28 июля командир подразделения российской разведки с позывным Шума рассказал, что военные ВСУ расстреляли и подожгли на поле боя иностранного наёмника на запорожском направлении. По мнению разведчика, это было сделано, чтобы не эвакуировать раненного.

В интернете 14 июля появилась видеозапись, на которой запечатлено, как диверсанты ВСУ у города Угледара в ДНР в упор расстреляли мирных жителей, проезжавших мимо на автомашине. После этого боевикам пришлось скрыться, так как российские военные начали наносить по ним удары.