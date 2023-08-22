Москва, 22 августа, 2023, 09:07 — ИА Регнум. Японская сеть одежды Uniqlo расторгла договоры аренды помещений для всех своих магазинов в России. Об этом со ссылкой на партнёра компании и владельцев ТЦ, где ранее были точки Uniqlo, 22 августа сообщила газета «Ведомости».

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Таким образом компания завершила свою деятельность в России, констатировала глава ретейл-департамента Core. XP Марина Малахатько. Она добавила, что компания прервала аренду со штрафными санкциями, персонал уволили с компенсационной выплатой в размере 11 окладов, а менеджеров перевели в другие страны.

Отмечается, что сейчас на местах бывших торговых точек японской сети работают Lime, GJ и Lady & Gentleman City.

Как сообщало ИА Регнум, японский бренд Uniqlo, присоединившись к корпорациям, решившим разорвать связи с Россией, заявил об уходе с российского рынка в марте 2022 года. Тогда же о таких планах сообщила Japan Tobacco.

При этом ранее Uniqlo, которая является одним из наиболее крупных в Японии производителей и ретейлеров одежды, сообщила, что хочет лишь на время остановить продажи в России. Всего на территории страны у компании было 50 магазинов.

В октябре прошлого года стало известно, что Uniqlo закрывает часть торговых точек в России.

После начала спецоперации многие иностранные компании приняли решение уйти из России. Также на их решение повлияли и антироссийские санкции. При этом целый ряд компаний продолжил свою деятельность. Так, сеть магазинов одежды Maag сообщила, что планирует продолжать бизнес в стране без сокращения количества магазинов.