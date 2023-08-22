Луганск, 22 августа, 2023, 09:13 — ИА Регнум. ВСУ попытаются обмануть российскую разведку «радиоиграми» на купянском направлении, написал 22 августа военный эксперт Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«За последнее время на купянском направлении наблюдается увеличение количества «радиоигр» со стороны ВФУ», — заявил Марочко, пояснив, что это делается, чтобы ввести в заблуждения российскую разведку.

Он также сообщил, что ВСУ пытаются обмануть российскую разведку путём активного возведения ложных позиций, на которых украинские военные размещают макеты бронетехники и артиллерийских орудий.

Эксперт пояснил, что в районе железнодорожной станции «Купянск-узловой» ВСУ создают имитацию бурной деятельности, а к населённым пунктам, находящимся на относительном удалении от линии боевого соприкосновения, курсируют одни и те же колоны с бронетехникой на тралах, автомобилями для перевозки личного состава и боекомплекта.

Как сообщало ИА Регнум, по данным Минобороны, за сутки 20 августа ВСУ на купянском направлении потеряли 160 военных. Российская группировка «Запад» отразила четыре атаки в районах села Синьковка Харьковской области и посёлка Новосёловское ЛНР.

22 августа «Запад» сообщил о срыве российскими военными шести атак ВСУ в районе Новосёловского и посёлка Петропавловка. «Запад» продолжил наступление в районе села Ольшаны.