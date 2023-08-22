Москва, 22 августа, 2023, 09:23 — ИА Регнум. АО «Объединённая двигателестроительная корпорация» (ОДК, входит в состав государственной корпорации «Ростех») намерена осенью начать испытания демонстратора гибридной силовой установки (ГСУ), созданной на базе двигателя ВК-650В для лёгких вертолётов мощностью 500 кВт. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба госкорпорации.

Кадр из видео

«Объединённая двигателестроительная корпорация осенью планирует приступить к стендовым испытаниям демонстратора ГСУ. Для этих целей на предприятии «ОДК-Климов» создан стенд, на котором в перспективе можно испытывать гибридные и электрические силовые установки мощностью до 1 МВт», — привела пресс-служба слова генерального конструктора ОДК Юрия Шмотина.

Он уточнил, что для турбогенератора демонстратора ГСУ, мощность которого составляет 500 кВт, будет использован двигатель ВК-650В.

Генеральный конструктор ОДК указал, что это перспективный двигатель, создаваемый для российских вертолётов, и добавил, что также предприятие разрабатывает альтернативные возможности для применения ГСУ — на наземных и морских транспортных платформах и в энергетике.

Как сообщало ИА Регнум, 19 августа стало известно, что конструкторское бюро приборостроения холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации» Ростех» проводит испытания мини-ракет для зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С». После их окончания Минобороны определит сроки и объёмы поставок комплекса.