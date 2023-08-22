Донецк, 22 августа, 2023, 08:52 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике украинские военные шесть раз пытались контратаковать в районе Петропавловки и Новосёловского, однако все контратаки российские войска успешно отразили. Об этом 22 августа сообщил офицер пресс-центра группировки войск «Запад» Ярослав Якимкин.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Противник предпринял шесть контратак силами подразделений 14-й, 115-й и 67-й отдельных механизированных бригад», ― уточнил Якимкин.

Все атаки подразделения российской группировки войск «Запад» отразили упреждающим огнём артиллерии. В результате ВСУ потеряли более 40 военнослужащих.

Также 12 ударов по тактическим резервам противника из состава 14-й и 44-й отдельных механизированных бригад и по подразделениям территориальной обороны нанесла оперативно-тактическая и армейская авиация группировки. В итоге в районе Песочной и Шевцова Яра уничтожили две самоходные артиллерийские установки M109 «Паладин», а также два минометных расчёта в районе Крахмального и Табаевки.

Как сообщало ИА Регнум, за сутки 20 августа на пяти направлениях в ходе проведения спецоперации ВСУ потеряли 535 военных убитыми и ранеными. На донецком направлении потери украинской армии составили 225 человек, на южнодонецком — 110, на краснолиманском — 75. На херсонском направлении ВСУ потеряли 45 военных, на запорожском — 80.

Кроме того, в ночь на 21 августа российские войска уничтожили три группы штурмовиков украинской армии, которые пытались прорвать линию обороны у села Вербового на запорожском направлении.

По украинским военным нанесли удар при попытке замаскировать в лесополосе боевую машину РСЗО «Град». В результате чего удалось уничтожить и пусковую установку, и военных. За сутки украинские войска потеряли на этом направлении 133 военнослужащих, четыре артиллерийских орудия и четыре миномёта