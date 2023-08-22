Ростов-на-Дону, 22 августа, 2023, 09:26 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после ДТП в Ростовской области, в котором погибли восемь человек. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

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«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что, по информации следователей, 21 августа на автодороге Ростов-на-Дону — Семикаракорск — Волгодонск в Волгодонском районе Ростовской области столкнулись легковые автомобили «Лада-Приора» и «ВАЗ-2114».

«В результате дорожно-транспортного происшествия восемь человек получили телесные повреждения, несовместимые с жизнью, среди которых четверо несовершеннолетних», — говорится в сообщении.

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Также указывается, что следователи и криминалисты произвели осмотр места аварии и назначили необходимые экспертизы. Следствие устанавливает все обстоятельства ДТП.

Как сообщало ИА Регнум, ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что в Волгодонском районе в результате лобового столкновения двух автомобилей погибли восемь человек, включая четырёх детей. Он также выразил свои соболезнования родным и близким погибших.

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» 18 августа столкнулись восемь автомобилей В результате аварии никто не пострадал.