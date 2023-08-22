Киев, 22 августа, 2023, 08:19 — ИА Регнум. США нужна не победоносная, а затяжная война на Украине для максимизации доходов от продажи вооружений. Такое мнение 21 августа выразил украинский режиссер Игорь Лопатенок в интервью Golos Eu.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Америке не нужна победоносная война в Украине, потому что это будет победоносная война либо одной, либо другой стороны, что приведет к эскалации конфликта. Америке нужна бесконечная война», — пояснил режиссёр.

Лопатенок указал, что сценарий долгосрочного и одновременно управляемого конфликта позволяет США наращивать доход от производства и продажи вооружений. Эту тактику США уже опробовали в Афганистане.

«Самый главный источник денег — это печатный станок, который находится в руках американского правительства. Поэтому бессмысленно продавать оружие кому-то на сторону, нужно продавать оружие американскому правительству. Главное, чтобы его на складах постоянно не хватало», — уточнил режиссёр.

Говоря о роли президента Украины Владимира Зеленского, режиссёр отметил, что украинский лидер занимается обеспечением менеджмента «счастливости» ВПК США.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил экс-советник главы Пентагона, полковник ВС США Дуглас Макгрегор, контрнаступление привело к потерям в рядах ВСУ, армия тает, а НАТО не сможет противостоять России, если вмешается в ситуацию. При этом полковник отметил, что Россия не хочет конфликта с НАТО и не выводит по этой причине свои силы из резерва.