Москва, 22 августа, 2023, 08:18 — ИА Регнум. Московские аэропорты Внуково и Домодедово рано утром 22 августа временно ограничивали полёты из соображений безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Сегодня рано утром, 22 августа 2023 года, в целях обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов временно были ограничены полёты в московские аэропорты Внуково и Домодедово. Из них девять пассажирских рейсов было перенаправлено на запасные аэропорты», — говорится в сообщении.

Уточняется, что эти ограничения отменили в 04:30 мск, после чего пассажиров этих рейсов доставили в аэропорты назначения.

Также указывается, что во время действия приостановки полётов экипажи самолётов, авиадиспетчеры и наземные службы воздушных гаваней принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности рейсов.

Отмечается, что в данный момент аэропорты Москвы и подмосковный аэропорт Жуковский работают в штатном режиме.

Как сообщало ИА Регнум, утром 21 августа аэропорты Внуково и Домодедово также временно приостанавливали приём и вылет рейсов. Эти ограничения были отменены в 08:30 мск, и к 09:00 мск воздушные гавани начали работать в штатном режиме.

Позднее стало известно, что в период действия ограничений на полёты из столичных аэропортов перенаправили в общей сложности 47 самолётов. Эти меры были связаны с безопасностью полётов.

Утром 21 августа Минобороны России сообщило о нейтрализации беспилотника ВСУ в Рузском районе Подмосковья, в результате чего никто не пострадал. Позднее оборонное ведомство сообщило о другом сбитом дроне ВСУ над территорией Истринского района.