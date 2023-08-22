Гавайи, США, 22 августа, 2023, 07:49 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден во время выступления перед жителями пострадавших от природных пожаров Гавайских островов рассказал, что чуть не потерял жену и кошку в результате произошедшего 19 лет назад пожара в его доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

«Молния ударила в дом, в небольшое озеро снаружи дома, повредив проводку. <…> Короче говоря, я чуть не потерял мою жену, Corvette 67-го года и кошку», — сказал американский президент во время выступления.

Кроме того, Джо Байден напомнил, что в 2004 году, когда произошёл упомянутый им инцидент, американские средства массовой информации сообщали лишь о незначительном возгорании на кухне его дома.

Как передавало ИА Регнум, прибывшего на Гавайские острова американского президента Джо Байдена встретили несколько десятков протестующих. По данным портала News Now, протестующие собрались на перекрёстке напротив аэропорта с плакатами «Следовало приехать раньше» и «Слишком поздно».

В результате природных пожаров, произошедших на острове Мауи, погибли по меньшей мере 114 человек, из которых удалось опознать лишь 27. Мэр округа Ричард Биссен сообщил, что ещё 850 человек числятся пропавшими без вести.