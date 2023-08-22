Тункинский район, Бурятия, 22 августа, 2023, 07:27 — ИА Регнум. Автомобиль Mazda Demio врезался в здание кафе в посёлке Аршан Тункинского района Республики Бурятия. В результате дорожно-транспортного происшествия загорелось подсобное помещение. Об этом во вторник, 22 августа, сообщили в МВД по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«По предварительной информации, водитель автомобиля Mazda Demio, не справившись с управлением, врезался в здание общепита на улице Трактовой. В результате столкновения произошло возгорание», — сообщили РИА Новости в ведомстве.

По информации источника, водитель скрылся с места происшествия. Первое сообщение о ДТП поступило около 01:00 по местному времени (06:00 мск).

Как передавало ИА Регнум, в понедельник, 21 августа, в Волгодонском районе Ростовской области произошло лобовое столкновение машин. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли восемь человек, в том числе четверо детей. В пресс-службе Главного управления МВД по региону сообщили, что из-за ДТП перекрыли движение на автодороге Ростов — Волгодонск.