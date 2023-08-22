Новый, 545-й день специальной военной операции на Украине (СВО) ознаменован известием об уничтожении разведывательного катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) вблизи российских газодобывающих установок в акватории Чёрного моря. По данным Минобороны, инцидент произошёл в ночь на 22 августа. Катер ВСУ ликвидировал экипаж самолета Су-30 морской авиации Черноморского флота.

Дарья Антонова ИА REGNUM Су-30СМ

Также Киев намеревался осуществить террористическую атаку беспилотниками. Оборонное ведомство заявило, что два беспилотных летательных аппарата были обнаружены средствами противовоздушной обороны (ПВО) над территорией Брянской области и подавлены комплексами РЭБ. Ещё два дрона уничтожены силами ПВО над территорией Московской области.

В Красногорске взрывной волной выбиты окна в многоэтажке, повреждены автомобили. Пострадавших среди жителей нет, возгорания также нет, уточнил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Тем временем подразделения группировки войск «Запад» Вооружённых сил России отразили шесть контратак ВСУ в районах н. п. Петропавловка и Новосёловское на купянском направлении. Потери противника составили более 40 военнослужащих.

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