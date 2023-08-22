Вашингтон, 22 августа, 2023, 07:05 — ИА Регнум. Воевавший на Украине наёмник из США перед гибелью пообещал отцу рассказать о порученной ему миссии. Об этом 21 августа пишет Daily Mail.

Иван Шилов ИА Регнум Наемники на Украине

Уточняется, что 48-летний Джефф Джонс, воевавший в рядах ВСУ, был ликвидирован 31 июля в районе Артёмовска в результате миномётного удара. Отец военного Говард Джонс утверждает, что наёмник поддерживал с ним связь, пропадая время от времени на несколько дней.

В день гибели Джонс отправил своему отцу сообщение о том, что он вызвался выполнять некое задание, от которого отказались все остальные группы. Подробностей наёмник не раскрыл, пояснив, что всё расскажет после возвращения. Однако через несколько часов Джонсу-старшему позвонили и сообщили о смерти сына.

Ранее ИА Регнум сообщало, что воевавший за ВСУ британский наёмник Дэниел Берк пропал без вести на Украине. Отмечается, что Берк проживал в подконтрольном киевским властям городе Запорожье, но уже неделю не выходил на связь. По данному факту полиция Украины организовала расследование, МИД Великобритании находится в контакте с семьей наёмника.

По данным Минобороны, на территорию Украины с 24 февраля 2022 года для участия в боевых действиях на стороне ВСУ прибыли 11 675 наёмников из 84 стран. Самые многочисленные формирования прибыли из США, Грузии, Канады и Польши.

23 июля президент России Владимир Путин заявил, что иностранные наёмники на стороне Вооружённых сил Украины несут значительные потери из-за своей глупости. Он пообещал доводить до сведения западной общественности информацию о масштабе потерь среди наёмников на стороне Украины.