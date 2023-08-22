Красногорск, 22 августа, 2023, 06:37 — ИА Регнум. Два украинских беспилотника были перехвачены силами противовоздушной обороны (ПВО) в Подмосковье, пострадавших нет. Об этом 22 августа сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём Telegram-канале.

Mosreg.ru Андрей Воробьёв

«Сегодня ночью два беспилотника были перехвачены ПВО на территории Подмосковья: в Часцах в Одинцовском городском округе и в Красногорске, в Павшинской пойме. Основное внимание всех оперативных служб — второму инциденту. Взрывной волной при падении выбиты окна в многоэтажке, повреждены автомобили. Пострадавших среди жителей нет, возгорания также нет», — уточнил губернатор региона.

Также Воробьёв отметил, что глава Красногорска вместе с сотрудниками МЧС и представителями других служб проводит обход квартир в доме, получившем повреждения. Губернатор региона призвал жителей сохранять спокойствие.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в подмосковном Красногорске одном из многоэтажных жилых домов было нарушено остекление в результате попытки террористической атаки ВСУ с помощью ударного беспилотника.

Мэр Москвы Сергей Собянин уточнил, что силы противовоздушной обороны в районе Красногорска и Часцов сбили два ударных беспилотных летательных аппарата.