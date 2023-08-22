Москва, 22 августа, 2023, 10:25 — ИА Регнум. Московская компания, которая производит газоаналитическое оборудование для контроля токсичных паров и газов, нарастила свои производственные мощности на 15%. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Оборудование «Промприбор-Р» позволяет контролировать наличие взрывоопасных и токсичных паров и газов

«Оборудование столичного производителя «Промприбор-Р» позволяет контролировать наличие взрывоопасных и токсичных паров и газов в воздухе рабочих зон. Это предупреждает возникновение аварийных ситуаций и несчастные случаи на опасных производственных предприятиях и объектах коммунального хозяйства», — пояснил Овчинский. Он добавил, что компания активно инвестирует в собственное развитие для роста объемов выпуска продукции. «Так, ей удалось на 200 квадратных метров увеличить площади, провести модернизацию оборудования и расширить штат сотрудников. Производственные мощности выросли на 15%, за счет этого компания сможет выпускать минимум на 10% больше готовой продукции», — рассказал Овчинский.

Газоанализаторы столичной компании используются в работе сотен организаций страны. Помимо высокой точности измерений, для предприятий изделия привлекательны высокой долей отечественных комплектующих.

«Газовый анализ среды — необходимое условие эксплуатации опасных производственных объектов во многих отраслях промышленности — от нефтедобывающей до легкой, а также в коммунальном хозяйстве и медицине», — отметил генеральный директор компании Иван Лебедев. «По статистике, общая аварийность на опасных производственных объектах за последние годы существенно снизилась во многом благодаря техническому переоснащению в области контрольно-измерительных приборов и переподготовке ответственных за промышленную безопасность персонала», — подчеркнул он.

Москва — город с развитым производством. В российской столице работает почти четыре тысячи промышленных площадок, а ежегодно открывается от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. На них делают самые разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое.

Развитие производства в Москве дает производителям возможность активно увеличивать объемы реализации, находить партнеров и выходить на новые рынки сбыта. Столичные предприятия могут воспользоваться более чем 20 системными мерами поддержки города, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме этого, разработан ряд антикризисных инструментов.