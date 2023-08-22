Донецк, 22 августа, 2023, 05:28 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало кадры работы расчёта 57-миллиметрового зенитного орудия С-60, выполняющего боевые задачи по уничтожению опорных пунктов противника в зоне проведения специальной военной операции.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«На одном из направлений в зоне проведения СВО личным составом артиллерийской батареи пушек С-60 уничтожены десятки укреплённых и замаскированных опорных пунктов. На счету артиллеристов ЗВО — подбитая тяжёлая и легкобронированная вражеская техника», — говорится в тексте, опубликованном на официальном сайте оборонного ведомства.

В Минобороны отметили, что 57-миллиметровое зенитное орудие применяется артиллеристами для борьбы с бронированными наземными целями. Также С-60 обладает хорошей подвижностью и способностью быстро переходить в боевое положение.

Как передавало ИА Регнум, 20 августа Минобороны России показало кадры поражения нескольких единиц бронетехники Вооружённых сил Украины при помощи FPV-дронов. На видео попали три атаки, совершённые при помощи беспилотников-камикадзе.