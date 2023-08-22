Донецк, 22 августа, 2023, 04:25 — ИА Регнум. Страны НАТО испытывают Украину в качестве полигона для испытания своего оружия и медицинских препаратов, заявил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Любой венный вооружённый конфликт — это повод для работы разведок всех стран-участниц, и даже стран, которые не участвуют в конфликте, потому что на поле боя всегда можно увидеть, <…> какие виды вооружения сейчас востребованы», — сказал Гагин в беседе с РИА Новости 22 августа.

Он также напомнил, что НАТО на Украине испытывает не только оружие и вооружения, но и различные медицинские препараты ради сбора данных и статистики об их эффективности. По его словам, на украинских военнослужащих испытывают так называемые «стимулирующие препараты».

«Об этом говорят сами пленные, что они не знают, как оказались в атаке. То есть они теряют контроль над собой», — добавил Гагин.

Как передавало ИА Регнум, 5 августа сдавшийся в плен в ДНР военный ВСУ Александр Негир заявил, что Украина превратилась в полигон для испытания западного оружия. Сорокатрёхлетний мужчина, по его словам, был призван в ВСУ из Сумской области, даже несмотря на наличие целого ряда заболеваний — язву желудка, черепно-мозговую травму и близорукость.