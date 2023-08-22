Красногорск, 22 августа, 2023, 04:04 — ИА Регнум. В одном из многоэтажных жилых домов в подмосковном Красногорске нарушено остекление. Об этом в ночь на 22 августа сообщили в экстренных службах.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«В Красногорске зафиксировано повреждение остекления на нескольких этажах в одном из многоэтажных жилых домов. Также повреждено несколько припаркованных у дома машин», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по предварительным данным, возгорание зафиксировано, пострадавших нет.

Как передавало ИА Регнум, ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале сообщил, что силы противовоздушной обороны в районе Красногорска и Часцов сбили два ударных беспилотных летательных аппарата. Глава города уточнил, что информация о возможных пострадавших и повреждениях уточняется.