Москва, 22 августа, 2023, 03:28 — ИА Регнум. Аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово не принимают авиарейсы, вылеты также отложены. Об этом 22 августа сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт

Уточняется, что воздушное пространство над тремя воздушными гаванями закрыто, рейсы не принимаются, вылеты отложены.

По данным сервиса «Яндекс. Расписание», в аэропорту Домодедово задержаны шесть рейсов на вылет и семь рейсов на прилет, два отменены. В аэропорту Внуково на ближайшие два часа на вылет задержаны семь рейсов, на прилет задержаны семь рейсов, один отменен.

Причина отмен и задержек авиарейсов не уточняется.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в связи с закрытым небом в Москве сразу четыре летевших в российскую столицу самолёта приземлились в Казани. Самолёты следовали рейсами из Орска, Челябинска и два из Екатеринбурга.

21 августа в 06:50 мск силы противовоздушной обороны над территорией Московской области обнаружили и нейтрализовали украинский беспилотник.

Дрон потерял управление и разбился в районе населённого пункта Покровское в Рузском районе. В результате инцидента пострадавших нет.

Кроме того, утром 21 августа в московском аэропорту Внуково ввели ограничение на использование воздушного пространства в целях безопасности. Часть рейсов была перенаправлена в другие аэропорты.