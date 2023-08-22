Гавайи, США, 22 августа, 2023, 03:21 — ИА Регнум. Несколько десятков протестующих встретили прибывшего на пострадавшие от лесных пожаров Гавайские острова президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена. Об этом сообщил местный портал News Now.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

По данным источника, протестующие собрались на перекрёстке напротив аэропорта с плакатами «Следовало приехать раньше» и «Слишком поздно». После приземления Джо Байден пересел на борт вертолёта, на котором совершил облёт острова.

В понедельник, 21 августа, мэр округа Мауи Ричард Биссен сообщил, что количество погибших во время лесных пожаров на Гавайях возросло до 114 человек, из которых 27 удалось опознать. Он добавил, что ещё 850 человек числятся пропавшими без вести.

Как передавало ИА Регнум, ранее член Республиканской партии в конгрессе США Лорен Боберт раскритиковала Джо Байдена за то, что тот проводит время на пляже в Делавэре, пока на Гавайях бушуют природные пожары.