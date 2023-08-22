Вашингтон, 22 августа, 2023, 03:10 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп намерен сдаться властям по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия 24 августа, на день раньше установленного обвинением крайнего срока. Об этом 21 августа сообщила телекомпания CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Отмечается, что дата была согласована представителями Трампа в ходе переговоров с офисом окружного прокурора. В этот день политик явится в тюрьму округа Фултон для прохождения стандартной процедуры ареста, включающей обыск, фотографирование и снятие отпечатков пальцев.

Дело Трампа станет первым, по которому экс-президенту США нужно будет внести залог в сумме 200 тысяч долларов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-глава Белого дома Трамп договорился об освобождении под залог в размере 200 тысяч долларов по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. При этом экс-президент США не освобождён от обязательной явки в суд и, помимо залога, обязуется соблюдать ряд условий.

Также Трамп отменил пресс-конференцию 21 августа, на которой намеревался рассказать о нарушениях на выборах в штате Джорджия, где ему предъявили обвинения о вмешательстве в выборные процессы. Отказ Трамп объяснил тем, что не видит необходимости в мероприятии, но уточнил в соцсетях, что его защита приложит неопровержимые доказательства мошенничества на выборах к материалам дела.