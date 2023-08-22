Трамп намерен сдаться властям по делу о вмешательстве в выборы в Джорджии
Трамп собирается сдаться властям на день раньше установленного срока
Вашингтон, 22 августа, 2023, 03:10 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп намерен сдаться властям по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия 24 августа, на день раньше установленного обвинением крайнего срока. Об этом 21 августа сообщила телекомпания CNN.
Отмечается, что дата была согласована представителями Трампа в ходе переговоров с офисом окружного прокурора. В этот день политик явится в тюрьму округа Фултон для прохождения стандартной процедуры ареста, включающей обыск, фотографирование и снятие отпечатков пальцев.
Дело Трампа станет первым, по которому экс-президенту США нужно будет внести залог в сумме 200 тысяч долларов.
Ранее ИА Регнум сообщало, что экс-глава Белого дома Трамп договорился об освобождении под залог в размере 200 тысяч долларов по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия. При этом экс-президент США не освобождён от обязательной явки в суд и, помимо залога, обязуется соблюдать ряд условий.
Также Трамп отменил пресс-конференцию 21 августа, на которой намеревался рассказать о нарушениях на выборах в штате Джорджия, где ему предъявили обвинения о вмешательстве в выборные процессы. Отказ Трамп объяснил тем, что не видит необходимости в мероприятии, но уточнил в соцсетях, что его защита приложит неопровержимые доказательства мошенничества на выборах к материалам дела.