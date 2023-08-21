Вашингтон, 22 августа, 2023, 02:17 — ИА Регнум. Американский миллиардер и бизнесмен, владелец Tesla и SpaceX Илон Маск рассказал представителям Пентагона о личном разговоре с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом 21 августа пишет журнал The New Yorker со ссылкой на чиновников из минобороны США.

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

Как уточнил один из источников издания, представители Пентагона прошлой осенью обсуждали с Маском использование терминалов Starlink на Украине и в ходе беседы миллиардер упомянул свой разговор с Путиным. При этом Маск «всё сильнее беспокоился о том, что его технологии используются в военных целях», и выступал за скорейшие переговоры с Владимиром Путиным по украинскому конфликту, так как президент России, по словам Маска, «хочет мира», сказано в статье.

«Он сказал: «Что ж, у меня был замечательный разговор с Путиным». И мы подумали: «О боже, это нехорошо», — отметил чиновник из Пентагона.

Другой собеседник издания указал, что Маск сделал заявление о личном разговоре с Путиным за несколько недель до того, как опубликовал в Twitter свой вариант мирного разрешения ситуации на Украине. Кроме того, Маск утверждал, что его консультации с Кремлем носили регулярный характер.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным издания Vice, Илон Маск рассказал экономисту Яну Бреммеру о беседе с президентом России Путиным. Речь якобы шла о ситуации на территории Украины.

Маск в свою очередь опроверг заявления Vice о разговоре с Путиным. По его словам, он с президентом России говорил лишь однажды, полтора года назад, на тему космических исследований.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил факт телефонного разговора Путина с Маском, но уточнил, что беседа состоялась около полутора лет назад. Детали беседы Песков уточнять не стал.