Москва, 22 августа, 2023, 01:38 — ИА Регнум. Проверку обстоятельств инцидента с уколом ребёнка шприцем в салоне автомобиля проводит каршеринговый сервис BelkaCar в Москве. Об этом 21 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

ИА REGNUM Шприц одноразовый

В компании уточнили, что находятся на связи с пользователем каршеринга, проводится внутреннее расследование, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее ИА Регнум сообщало, что десятилетняя девочка укололась шприцем с неизвестным содержимым, который был воткнут в сиденье каршерингового автомобиля. Родители девочки отвезли её в травмпункт, отец ребёнка сообщил о произошедшем в полицию. Шприц с неизвестным веществом отправлен на экспертизу.

Также сообщалось, что в Тюменской области 13 детей отравились парами хлора при купании в бассейне на базе отдыха. Троих несовершеннолетних госпитализировали. В СУ СК Тюменской области сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.