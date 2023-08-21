В Москве каршеринговый сервис начал проверку из-за инцидента со шприцем
В Москве каршеринг BelkaCar начал внутреннюю проверку из-за инцидента с уколом ребёнка шприцем
Москва, 22 августа, 2023, 01:38 — ИА Регнум. Проверку обстоятельств инцидента с уколом ребёнка шприцем в салоне автомобиля проводит каршеринговый сервис BelkaCar в Москве. Об этом 21 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
В компании уточнили, что находятся на связи с пользователем каршеринга, проводится внутреннее расследование, обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее ИА Регнум сообщало, что десятилетняя девочка укололась шприцем с неизвестным содержимым, который был воткнут в сиденье каршерингового автомобиля. Родители девочки отвезли её в травмпункт, отец ребёнка сообщил о произошедшем в полицию. Шприц с неизвестным веществом отправлен на экспертизу.
Также сообщалось, что в Тюменской области 13 детей отравились парами хлора при купании в бассейне на базе отдыха. Троих несовершеннолетних госпитализировали. В СУ СК Тюменской области сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.