Махачкала, 22 августа, 2023, 01:16 — ИА Регнум. Проверку по факту фотосессии двух девушек, вызвавшей широкий общественный резонанс, проводит полиция в Дагестане. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД по Республике Дагестан.

Марина Захарова ИА REGNUM Сулакский каньон. Дагестан

Уточняется, что проверка организована по факту фотосессии двух девушек в Сулакском каньоне. Действия участниц фотосессии будут проверены на предмет состава правонарушения, предусмотренного статьей о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола. Правонарушение подобного рода предполагает наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 тысяч до 200 рублей.

В соцсетях распространились снимки двух девушек, одетых как молодожёны. Вся серия снимков была оформлена как репортаж с церемонии обручения участниц на фоне Сулакского каньона. После скандала, связанного с публикацией, фотосессия была удалена из социальных сетей, но проверка уже начата.

Ранее ИА Регнум сообщало, что полицейские проводят проверку по факту появившейся в Сети информации, согласно которой неизвестные переставили выложенные буквы в названии села Сукко в бранное слово. Фотографии огромного ругательства, которое видно почти из каждой точки села, выложили в Сеть местные жители.

Также сообщалось, что 12 августа в Санкт-Петербурге мужчина устроил необычную фотосессию на Аничковом мосту, и теперь ему грозит ответственность. Вандал забрался на бронзового коня на Аничковом мосту.