Москва, 22 августа, 2023, 01:13 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин в ночь на 22 августа выступил с видеообращением и поздравил россиян с Днём Государственного флага.

Wanwa Флаг России

«Россия — тысячелетняя страна и цивилизация. Наш государственный флаг — это символ нашего единства», — сказал глава государства, напомнив, что российский триколор, который в качестве символа России начали использовать при Петре I, вновь подняли над страной 22 августа 1991 года.

«С этим флагом мы преодолели немало трудностей и испытаний, но, по сути, восстановили суверенитет нашей страны», — подчеркнул глава государства.

Как передавало ИА Регнум, сотрудники Арктического и антарктического научно-исследовательского института развернули самый большой флаг России размером 1423 кв. метра на дрейфующей станции «Северный полюс-41» в честь Дня Государственного флага.