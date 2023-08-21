Москва, 22 августа, 2023, 00:47 — ИА Регнум. Три человека причастны к организации нелегальной экскурсии по подземной реке Неглинке в Москве, в результате которой погибли люди. Об этом 21 августа сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК по городу.

padonak39 Канализационный коллектор

«В настоящее время следователи установили трех лиц, причастных к организации и проведению данной экскурсии», — уточнили в пресс-службе. С одним из организаторов проводятся следственные действия, ещё двое объявлены в розыск.

По данным следствия, гид-диггер в составе группы из восьми человек 20 августа провёл нелегальную экскурсию по подземным коллекторам Москвы. В результате погибли четыре человека, ещё четверо участников экскурсии числятся пропавшими без вести.

В ходе предварительного расследования было установлено, что организаторы сообщили участникам экскурсии ложную информацию о безопасности мероприятия. Следователями возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Виновным грозит тюремное заключение сроком до десяти лет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что дома у организатора экскурсии по подземным коллекторам Никиты Дубаса начались обыски. Сам Дубас в момент трагедии находился в Белоруссии, но узнав о трагедии, экстренно выехал в Москву и сотрудничает со следствием. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Как рассказал источник ИА Регнум, диггером, проводившим экскурсию по подземной реке Неглинке в Москве, оказался 31-летний Константин Филиппов. Он работал гидом уже три года и занимался активными видами спорта: часто ходил в пешие походы и поднимался в горы.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что поиск пропавших во время самоорганизованной экскурсии в водосточном коллекторе в Москве продолжается. Людмила Филиппова, мать гида по подземным коллекторам Москвы Константина Филиппова, рассказала ИА Регнум, что за пару часов до пропажи её сын по телефону рассказал, что боится сильного ливня. Константин высказал матери свои опасения по поводу предстоящего спуска в московские коллекторы. Женщина пояснила, что не всё зависело от Константина, так как у него был руководитель — гид Никита Дубас, с которым они несколько лет работают вместе.