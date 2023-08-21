Симферополь, 22 августа, 2023, 00:15 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и подавили над Чёрным морем два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА). Об этом в понедельник, 21 августа, сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«21 августа около 23:00 мск пресечена попытка… осуществить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами самолётного типа», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.

В Минобороны отметили, что два беспилотника потерпели крушение над акваторией Чёрного моря в 40 километрах к северо-западу от Крымского полуострова.

Как передавало ИА Регнум, 19 августа в Министерстве обороны сообщили об очередной попытке Вооружённых сил Украины атаковать территорию Крыма. Ночью средства противовоздушной обороны обнаружили и в воздухе перехватили ракету С-200.

17 августа ВСУ попытались атаковать российские корабли, выполнявшие задачи по контролю судоходства в 237 километрах юго-западнее Севастополя, морским безэкипажным катером. Атаку отразили сторожевой корабль «Пытливый» и патрульный корабль «Василий Быков».