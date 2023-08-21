Асбест, Свердловская область, 21 августа, 2023, 23:47 — ИА Регнум. Три маленькие девочки были найдены в квартире рядом с телами их родителей в городе Асбесте. Об этом 21 августа сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Свердловской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Следственный комитет

Как уточнил журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, информация о найденных телах поступила в дежурную часть в 09:40 по местному времени. В квартире вместе с телами мужчины и женщины находились трое живых детей 2018, 2019 и 2022 годов рождения.

При осмотре тел явных признаков криминальной смерти обнаружено не было, никаких сведений о том, что супруги скончались в результате неких противоправных действий третьих лиц, нет.

По словам Горелых, двое детей помещены в социальное учреждение, самый младший ребёнок находится в больнице на обследовании.

«Накануне происшествия в гостях у семьи находились близкие родственники, которые пояснили, что еще вчера вечером, 20 августа, Юлия и Александр (так зовут умерших) были в адекватном состоянии, готовили ужин. Вероятнее всего, что-то произошло поздним вечером или ночью, когда родственники ушли к себе домой. Более подробные и точные обстоятельства выясняют сыщики уголовного розыска и следователи СК РФ», — уточнил Горелых.

Также представитель ГУ МВД по региону отметил, что погибший глава семьи был ранее судим за причастность к кражам, грабежу и незаконному обороту наркотиков, а его супруга имела судимость за причастность к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Следственный комитет проверяет информацию о незаконном удержании мужчиной ребёнка соседей в своей квартире в Каменске-Уральском. Следователи опрашивают соседей, также будет выяснено, причинён ли какой-либо вред здоровью ребёнка, добавили представители управления.