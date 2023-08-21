Москва, 21 августа, 2023, 23:40 — ИА Регнум. Мессенджер Telegram восстановил работу после двухчасового сбоя, произошедшего вечером 21 августа. Об этом свидетельствуют данные сервиса DownDetector, отслеживающего проблемы с доступом к различным интернет-ресурсам.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Согласно данным сервиса, к 22:30 по московскому времени количество жалоб пользователей о сбоях в работе приложения снизилось до базового уровня.

Как передавало ИА Регнум, вечером 21 августа многие пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе мессенджера. Сервис DownDetector зафиксировал более пяти сотен обращений с жалобами. Более половины обратившихся сообщили, что мессенджер не запускался, а также не мог подключиться к Сети.

Позднее в Роскомнадзоре подтвердили, что Telegram испытывал временные сложности с работой его дата-центра в Европе.