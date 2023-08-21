Осло, 21 августа, 2023, 23:30 — ИА Регнум. Всемирно известному королевскому пингвину из Норвегии Нильсу Олафу III, талисману норвежской гвардии, присвоили звание генерал-майора Королевской гвардии Норвегии. Об этом в понедельник, 21 августа, сообщили на официальном сайте Королевского Эдинбургского парада военных оркестров.

Guo Chunju/Xinhua/Global Look Press Пингвин Нильс Олаф III

«Всемирно известный королевский пингвин… теперь носит высокий титул генерал-майора сэра Нильса Олафа III, барона островов Буве и официального талисмана Королевской гвардии Его Величества Норвегии», — говорится в распространённом сообщении.

Напомним, в 2008 году Нильс Олаф III был посвящён в рыцари, став первым в истории пингвином, получившим столь высокое звание в норвежской армии. Позднее в зоопарке Эдинбурга установили его бронзовую статую.

Позднее, в августе 2016 года королевского пингвина произвели в чин бригадного генерала Королевской гвардии Норвегии. Торжественная церемония, в которой приняли участие 50 гвардейцев, прошла 22 августа на территории зоопарка.