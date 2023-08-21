Махачкала, 21 августа, 2023, 23:04 — ИА Регнум. Легкоатлетическому стадиону в центре Махачкалы, с 2017 года носившему имя двукратной олимпийской чемпионки в прыжках с шестом Елены Исинбаевой, вернули прежнее название «Труд». Об этом 21 августа сообщается в постановлении правительства Республики Дагестан (РД).

Сергей Карпухин/ТАСС Елена Исинбаева

«Правительство Республики Дагестан постановляет переименовать государственное бюджетное учреждение Республики Дагестан «Стадион имени олимпийской чемпионки имени Елены Исинбаевой» в государственное бюджетное учреждение республики Дагестан «Стадион «Труд», — сказано в документе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что глава Дагестана Сергей Меликов в июле выдвинул предложение о переименовании стадиона имени Елены Исинбаевой в Махачкале. Глава региона пояснил, что поводом к переименованию стали заявления спортсменки, которая сейчас проживает в Испании.

Как указал Меликов, махачкалинскому стадиону присвоили имя Исинбаевой скоропалительно, без учёта мнения граждан. Поэтому правильным решением будет, если новое наименование спортобъекту выберут жители республики.

Исинбаева в своих социальных сетях сообщила, что в сентябре 2023 года возобновит работу в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), так как организация не нашла оснований для отстранения её от выполнения своих обязанностей. Спортсменка подчеркнула, что звание майора Вооружённых сил России, которое ей присвоили за выступление в составе ЦСКА, носило номинальный характер, так как она не состояла на службе в ВС РФ.