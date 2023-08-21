Вашингтон, 21 августа, 2023, 22:30 — ИА Регнум. Следующему американскому лидеру предстоит «открыть Россию» и добиться мирного урегулирования украинского конфликта. Такое заявление сделал 21 августа кандидат на пост президента США от Республиканской партии, предприниматель индийского происхождения Вивек Рамасвами в социальной сети Х (бывшая Twitter).

CNP/AdMedia/Global Look Press Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Вивек Рамасвами

«Следующий президент должен открыть Россию для победы над Китаем, начиная с мирного урегулирования на Украине», — написал Рамасвами в своём микроблоге.

Политик напомнил, что подобным образом поступил в своё время 37-й глава Белого дома Ричард Никсон, который «открыл Китай» в период холодной войны, положив начало построению взаимоотношений между двумя державами.

Ранее ИА Регнум сообщало, что кандидат в президенты США Рамасвами в интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что в случае конфликта с российским государством и Китайской Народной Республикой Америка просто исчезнет.

Политик пояснил, что у США нет возможностей защититься от ядерного оружия, а национальная оборона «уже давно не об обороне».

Кроме того, Рамасвами полагает, что нужно убедить Киев отдать часть Донбасса России в обмен на разрыв отношений Москвы с Пекином и не допустить вступления Украины в НАТО.

В свою очередь, кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший указал, что НАТО не выдержит противостояния с Россией, поскольку некоторые страны альянса не готовы к прямому конфликту с Москвой.