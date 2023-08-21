Мелитополь, 21 августа, 2023, 21:56 — ИА Регнум. ВСУ 21 августа обстреляли посёлок Пришиб в Михайловском районе Запорожской области. Об этом сообщили оперативные службы региона.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Попадания пришлись в районе дома № 45 на улице Шевченко», — говорится в сообщении.

Погибших и пострадавших в результате обстрела не было. Получили повреждения четыре автомобиля.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа в Токмаке в Запорожской области один мирный житель погиб и один получил ранения из-за взрыва неустановленного предмета. Он выпал из урны во время выгрузки.

Кроме того, ВСУ в июне обстреляли посёлок Черниговка в Запорожской области. Под удар попало фермерское хозяйство. Пострадавших не было, повреждения получили техника и хозпостройки.