ВСУ обстреляли посёлок Пришиб в Запорожской области
Мелитополь, 21 августа, 2023, 21:56 — ИА Регнум. ВСУ 21 августа обстреляли посёлок Пришиб в Михайловском районе Запорожской области. Об этом сообщили оперативные службы региона.
Дмитрий Ягодкин/ТАСС
«Попадания пришлись в районе дома № 45 на улице Шевченко», — говорится в сообщении.
Погибших и пострадавших в результате обстрела не было. Получили повреждения четыре автомобиля.
Как сообщало ИА Регнум, 21 августа в Токмаке в Запорожской области один мирный житель погиб и один получил ранения из-за взрыва неустановленного предмета. Он выпал из урны во время выгрузки.
Кроме того, ВСУ в июне обстреляли посёлок Черниговка в Запорожской области. Под удар попало фермерское хозяйство. Пострадавших не было, повреждения получили техника и хозпостройки.