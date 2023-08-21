Москва, 21 августа, 2023, 21:48 — ИА Регнум. Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин 21 августа обратился к губернатору Московской области Андрею Воробьёву с просьбой об отмене концерта украинской певицы Ани Лорак на площадке «Крокус Сити Холл» из-за объявленного ею сбора средств для украинцев, «пострадавших от российской агрессии».

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Ани Лорак

В обращении, которое оказалось в распоряжении ИА Регнум, Бородин указал, что исполнительница объявила о сборе в своих социальных сетях и отметила номера зарубежных банковских карт.

«Известно, что под предлогом благотворительности и тому подобного собираются средства на поддержку Вооружённых сил Украины, приобретение оружия и т.п., которое затем используется против наших военных, выполняющих свой долг в рамках проводимой РФ специальной военной операции», — говорится в обращении.

Глава федерального проекта выразил обеспокоенность отсутствием доказательств о конечных получателях собираемых средств и тем, что, несмотря на подобные действия, Лорак продолжает гастролировать по территории России. Он также отметил, что несколько её концертов ранее уже отменили.

Ранее исполнительница уже оправдывалась за сбор средств на поддержку Украины. Как сообщало ИА Регнум, она заверила, что средства предназначались женщинам и детям, и заявила, что тема военных действий для неё имеет особое значение. Она рассказала, что её брат погиб в Афганистане, поэтому собирать деньги на военные нужды она не может. Перед этим Лорак отмечала, что СМИ якобы тиражируют фейковые обвинения и клевету в её адрес и добавила, что гордится своей родной страной, но в 2014 году «некоторые политические деятели» на Украине хотели использовать её «в своих целях» и поставили ультиматум, поэтому она переехала в Россию.

Позднее, как сообщало ИА Регнум, член СПЧ Кирилл Кабанов призвал следователей всё же проверить Ани Лорак на связь с ВСУ. Он заявил, что в России не должно быть двойных стандартов — не должно быть так, что часть страны воюет, а другая веселится и признаётся в сборах средств для ВСУ. По его словам, если она приезжает в Россию, то российские следственные органы должны её задержать и провести следственные действия и проверить её на предмет состава преступления по дискредитации ВС России.