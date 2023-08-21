Москва, 21 августа, 2023, 21:06 — ИА Регнум. Страны Европы рискуют «заиграться в самолётики», заявил 21 августа заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Telegram-канале в связи с решением о передаче Украине американских истребителей F-16.

Сергей Корсун ИА Регнум

Он прокомментировал заявление главы МИД Германии Анналены Бербок, сказавшей, что день, когда Киеву решили передать самолёты, является «хорошим днем» для Украины и Европы.

«Ох, не заиграйтесь там в самолётики в своей песочнице, детки. Как бы один из следующих подобных «хороших дней» для Европы не стал её последним днём», — написал Медведев.

Зампред Совбеза также напомнил, что у Бербок незаконченное среднее образование.

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Дании Метте Фредериксен 20 августа сообщила, что Копенгаген передаст Украине 19 истребителей F-16. Первые шесть она надеется передать к Новому году, следующие восемь — в 2024 году, а остальные пять — в 2025 году.

Также премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещал передать Киеву F-16. При этом он не стал говорить, о каком количестве самолётов идёт речь.

Командующий ВВС США в Европе и Африке Джеймс Хекер ранее заявил, что пилоты ВСУ, отправленные Киевом на обучение, имеют мало опыта и им для получения хороших навыков придётся учиться управлению F-16 не менее пяти лет. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на обучение пилотов планируется потратить около полугода.

Глава МИД России Сергей Лавров указал на то, что F-16 могут нести ядерные заряды. В связи с этим российские военнослужащие, заметив эти истребители у ВСУ, будут расценивать их как ядерную угрозу. Министр подчеркнул, что само появление F-16 у Киева будет расцениваться Москвой как угроза в ядерной сфере со стороны Запада.