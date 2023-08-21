Курск, 21 августа, 2023, 20:28 — ИА Регнум. В Курске 21 августа открылся Всероссийский слёт «Внуки Победы». Организованное движением «Волонтёры Победы» мероприятие продлится до 24 августа, 25 добровольцев и потомков победителей Курской битвы станут соорганизаторами праздничных мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в сражении.

Движение «Волонтёры Победы»

На церемонии открытия слёта к внукам обратились исполнительный директор «Волонтёров Победы» Анастасия Рябова, замминистра внутренней и молодёжной политики Курской области Мария Кондрашова, ветеран боевых действий на Северном Кавказе и в зоне СВО, подполковник внутренней службы гвардии сержант Владимир Харичков и участник боевых действий в Донецкой Народной Республике гвардии матрос Даниил Агурьянов.

«Пять лет назад у Движения зародилась традиция собирать потомков победителей в местах боевой славы их предков. Именно в Курске в 2018 году встретились первые Внуки Победы. Очень символично, что сегодня в этом городе вновь встретились те, кто чтит и хранит память о подвиге своих личных героев и всей страны», — сказала Рябова.

Она подчеркнула, что всех ждут памятные мероприятия, общение с историками и ветеранами Великой Отечественной войны и участниками Курской битвы. Рябова пожелала провести мероприятие продуктивно и плодотворно.

Движение «Волонтёры Победы»

Чтобы стать участником слёта, нужно было победить в конкурсе, а именно: рассказать об истории своего предка, принимавшего участие в Курской битве; ответить на вопрос: «Как я изучаю и сохраняю историю своей семьи?»; рассказать о своём опыте в добровольческой деятельности. По итогу отобрали 25 финалистов, прибывших в Курск.

«Для меня очень почётно и памятно быть Внуком Победы в Курске. Мой прадед защищал эту землю. Здесь, под Курском, он совершил свой подвиг. И мне особенно приятно познакомиться с этим городом именно в год 80-летия Победы в Курской битве. Будто я сквозь года иду рядом с прадедом по земле, которую он защищал», — поделилась участница слёта Елисавета Леонова.

На протяжении слёта добровольцы пройдут обучение, включающее в себя мероприятия образовательной и культурно-досуговой направленности, пообщаются с историками и посетят места сражений предков. Добровольцы примут участие в сопровождении и организации ключевых мероприятий, которые пройдут в регионе. Уже сегодня внуки присоединились к церемонии перезахоронения останков советских солдат и мирных жителей, расстрелянных нацистами в годы оккупации города Курска, а также вместе с жителями города приняли участие в плетении маскировочных сетей и изготовлении окопных свечей для участников спецоперации на Украине.

«Слёт даёт мне возможность побывать на той земле, где мой прадед Денисов Фёдор Михайлович защищал народ от нацистов, познакомиться и пообщаться с такими же, как и я, неравнодушными людьми, отдать дань памяти погибшим в годы войны, а еще пообщаться с ветеранами, услышать истории из первых уст», — отметил участник мероприятия Илья Карпов.

Организатором Всероссийского конкурса «Внуки Победы. Курск» выступило Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» при поддержке губернатора и правительства Курской области.

Курская битва — одно из сражений Великой Отечественной войны, совокупность оборонительных и наступательных операций Красной армии с целью срыва крупного наступления сил вермахта и разгрома его стратегической группировки. По масштабам, напряжённости, результатам и последствиям Курская битва стала одним из ключевых сражений войны, в котором участвовали около двух миллионов человек, шести тыс. танков, четырёх тыс. самолётов. Сражение продолжалось 50 дней, в историографии считается самым крупным (величайшим) танковым сражением в истории. 23 августа, день разгрома немецких войск в Курской битве, является одним из дней воинской славы России, а города Белгород, Курск и Орёл стали первыми городами России, которым присвоено почётное звание «Город воинской славы».