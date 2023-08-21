Москва, 21 августа, 2023, 20:13 — ИА Регнум. В Москве-реке в районе парка «Зарядье» нашли ещё одно тело, сообщил 21 августа Telegram-канал 112.

Максим Блинов/РИА Новости

«Вместе с трупом Андрея Ф. обнаружили его жену, 64-летнюю Елену», — говорится в сообщении.

Тело 63-летнего жителя Санкт-Петербурга Андрея Ф. несколько часов назад обнаружили спасатели в Москве-реке в районе парка «Зарядье».

По информации источника, супруги родом из Санкт-Петербурга, в последнее время проживали в Подмосковье. Они отправились на подземную экскурсию в центре Москвы 20 августа.

Сотрудники экстренных служб и водолазы продолжают искать тела ещё трёх участников экскурсии диггеров.

В экстренных службах заявили, что в Москве-реке обнаружили тела 40-летнего мужчины и девочки, предположительно пропавших во время экскурсии по подземным коллекторам. Позже стало известно, что в районе парка «Зарядье» из воды извлекли тела двух диггеров-подростков 15 и 17 лет. Всего в экскурсии по московским коллекторам могли участвовать до 20 человек. Позже недалеко от Большого Устьинского моста в районе Москворецкой набережной обнаружили тело 15-летней девочки с рваной раной головы.

Людмила Филиппова, мать 31-летнего гида по подземным коллекторам Москвы Константина Филиппова, рассказала ИА Регнум, что за пару часов до пропажи её сын по телефону рассказал, что боится сильного ливня. Константин высказал матери свои опасения по поводу предстоящего спуска в московские коллекторы. По словам женщины, не всё зависело от Константина, потому что у него был руководитель — гид Никита Дубас, с которым они несколько лет работают вместе.

СК допросил организатора смертельной экскурсии диггеров в Москве Никиту Дубаса. Его подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что поиск пропавших во время самоорганизованного спуска в водосточном коллекторе в Москве продолжается.