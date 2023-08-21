Москва, 21 августа, 2023, 19:56 — ИА Регнум. Проект постановления о продлении пошлин на экспорт подсолнечника, масла и шрота до 31 августа 2024 года согласован и внесен в правительство, сообщили в Минэкономразвития.

Jens Kalaene/dpa/picture-alliance/ТАСС

«Проект постановления предусматривает установление на период с 1 сентября 2023 года по 31 августа 2024 года включительно в отношении семян подсолнечника ставки вывозной таможенной пошлины в размере 50%, но не менее 32 тыс. рублей за 1 тыс. кг», — говорится в пояснительной записке.

Также проект предусматривает продление до 31 декабря 2023 года включительно тарифных квот на вывоз из Запорожской и Херсонской областей семян подсолнечника, масла и шрота.

Как сообщало ИА Регнум, в августе премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство планирует внедрить механизм временного снижения экспортных пошлин для увеличения поставок товаров в дружественные страны. Он уточнил, что речь идёт о возможности снижения на срок до полугода экспортных пошлин и об установлении временных, не более чем на один год, пониженных или нулевых таможенных ставок на вывоз продукции.