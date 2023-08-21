Луганск, 21 августа, 2023, 20:09 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике 21 августа открылись три новых многофункциональных центра (МФЦ), а в течение недели откроются ещё семь.

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Отделение «Жовтневый» открылось в Луганске, а также начал работать центр в городе Счастье, входящем в Жовтневый район столицы ЛНР. Шефом-регионом открытия обоих МФЦ стала Москва.

«Сегодня в городе Луганске большой праздник. Мы выполняем ту задачу, которую ставило правительство РФ по доступности к государственным услугам», — заявил глава администрации Луганска Манолис Пилавов.

Всего в городах Луганске и Счастье работает четыре МФЦ, ещё одно отделение планируют открыть в сентябре в квартале 50 лет Октября. Один центр может принимать до 500 человек в день, также в МФЦ обустраивают детские игровые, комфортные зоны ожидания.

В этот день также открылся МФЦ в городе Лутугино. Шеф-регионом его ремонта стала Ульяновская область.

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В течение недели в ЛНР начнут работать МФЦ в Сватово, где шефом выступает Саратовская область, в Свердловске (шеф — Красноярский край), в Брянке (шеф — Брянская область), Кировске (шеф — Иркутская область), Старобельске (шеф — Карачаево-Черкесская Республика), в Первомайске (шеф — Калужская область), в Стаханове (шеф — Омская область).

Как сообщало ИА Регнум, 17 августа в ЛНР стартовал новый этап проекта для демобилизованных студентов «Спасибо, братцы!». Его главная цель — помощь студентам, вернувшимся с фронта, возобновить обучение и реализоваться в профессиональной и общественной жизни.

После того как ЛНР и ДНР по итогам референдумов вошли в состав России, президент Владимир Путин подписал указ о демобилизации студентов, призванных в этих республиках. Участниками проекта стали более 2 тыс. студентов.