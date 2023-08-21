Белград, 21 августа, 2023, 19:50 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что проведёт закрытые переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Как он сообщил, предложение о встрече поступило от украинской стороны, и она состоится 22 августа.

ANDREJ CUKIC/EPA/ТАСС Президент Сербии Александр Вучич

«Завтра утром по просьбе президента Украины у меня состоится двусторонняя встреча с ним. Таким образом я сяду и поговорю с Владимиром Зеленским наедине обо всём, что произошло за последнее время в Косове, о признании и непризнании территориальной целостности и всех других вопросах», — заявил Вучич 21 августа в ходе своего визита в Афины.

Президент отметил, что Сербия уважает территориальную целостность Украины и выразил надежду на аналогичное отношение. Вучич убеждён, что разговор будет открытым и хорошим.

Ранее Вучич заявил, что конфликт на Украине уничтожил экономику Европы. Об этом он сказал в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном, который также заявил, что губительное воздействие на крупнейшую в Европе экономику Германии в том числе оказывает подрыв российского газопровода «Северный поток», за которым напрямую или опосредованно стоит Белый дом. Конфликт наносит вред всем, возможно, за исключением в долгосрочной перспективе России, и усиливает страны Персидского залива, Китай и Турцию, сказал он.

В беседе с ИА Регнум доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачёв пояснил слова сербского лидера. Эксперт заявил, что так Вучич дал понять Европейскому союзу, что если тот не перестанет давить на Белград в вопросе признания Косово, Сербия может повернуться в сторону России и Китая.